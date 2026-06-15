Ricercato dalle autorità tedesche e rintracciato in una struttura ricettiva a Bergeggi: 32enne arrestato dalla Squadra Mobile di Savona

Bergeggi. Nella prima mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha arrestato un moldavo di 32 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca e inserito nel Sistema Informativo Schengen (SIS).
L’uomo, gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio commessi in Italia, tra cui furti per un valore complessivo superiore a 25.000 euro, e già pregiudicato in Germania per analoghi reati, era ricercato in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare emesso nel giugno 2025 dalle autorità tedesche.