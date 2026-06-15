Riva Trigoso: sabato e domenica “Festival dell’acciuga” con degustazioni

Fine settimana con un duplice interessante appuntamento a Riva Trigoso alla veranda del Dragun: il “Festival dell’acciuga”. Si tratta di due interessanti lezioni (oggi si dice laboratori) per imparare a salare le acciughe (sabato) e a sfilettare il pesce (domenica). Sia sabato sia domenica dalle 12.30 degustazione di piatti a base di acciughe, il prelibato pesce pescato fresco, fresco, nel mare di Riva Trigoso. Una ghiottissima anticipazione del “Bagnun”, da non perdere.

Sabato 20 giugno

ore 10.30 presentazione della acciuga IGP Ligure e dimostrazione della salagione da parte dei partecipanti

ore 12.30 Degustazioni Piatti Liguri a base di Acciughe (a pagamento)

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