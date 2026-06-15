Da Aprica

Apre al pubblico mercoledì 17 giugno il nuovo infopoint Aprica di Corso Colombo a Sestri Levante.

Il nuovo spazio si trova in centro città, così da essere facilmente accessibile a residenti e turisti,

e sostituisce quello di Villa Ragone, sede degli Uffici della Società.

Gli orari di apertura rimarranno invariati: l’infopoint sarà aperto alle utenze domestiche il

mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12, alle utenze non

domestiche il mercoledì mattina dalle 9 alle 12.

Presso la struttura è possibile ottenere informazioni sulla raccolta differenziata, ritirare la propria

dotazione sacchi e contenitori (fornendo il codice fiscale dell’intestatario della Tari), e richiedere

la tessera per l’accesso al centro di raccolta.

«Con il trasferimento nel centro di Sestri Levante rafforziamo la nostra vicinanza ai cittadini e a

tutti gli utenti serviti, rendendo ancora più semplice accedere alle informazioni e ai materiali

necessari alla corretta gestione dei rifiuti – dichiara Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di

Aprica. – Crediamo che la qualità del servizio passi anche da momenti di contatto diretto e da

un lavoro continuo di sensibilizzazione e di confronto sui temi della sostenibilità e dell’economia

circolare.»

Per ulteriori informazioni sulle attività e sui progetti di Aprica è possibile visitare il sito

www.apricaspa.it e l’app PULIamo.

The post Sestri: nuova posizione per l’info-point di Aprica; gli orari appeared first on LevanteNews.

» leggi tutto su www.levantenews.it