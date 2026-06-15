Spiaggia per tutti, a Chiavari dal 16 giugno torna l’accessibilità gratuita dell’arenile per disabili e famiglie

Chiavari. Martedì 16 giugno prende il via la stagione 2026 della “Spiaggia per Tutti”, il progetto del Comune di Chiavari dedicato all’inclusione sociale e all’accessibilità che ogni estate offre gratuitamente servizi e assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

L’arenile, situato accanto al Porto Turistico di Chiavari, sarà aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30 fino al 15 settembre, mettendo a disposizione spazi e attrezzature pensati per garantire comfort, sicurezza e piena fruibilità del mare.

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