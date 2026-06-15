Trasporti, al via l’orario ferroviario estivo: otto treni in più, aumento del personale d’assistenza e fermate aggiuntive per cittadini e turisti

Liguria. “Abbiamo potenziato il servizio nelle fasce serali e notturne e aggiunto fermate in varie località andando così incontro alle esigenze di cittadini e turisti che, durante la bella stagione, si muoveranno per la nostra Liguria”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel commentare il nuovo orario ferroviario estivo entrato ufficialmente in vigore e valido fino al 27 settembre.

In totale saranno otto i convogli aggiuntivi per ogni weekend con un significativo aumento delle possibilità di muoversi durante la notte tra Sestri Levante e La Spezia Migliarina, Recco e Sestri Levante, Savona e Ventimiglia e viceversa.

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