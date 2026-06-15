Visitabile fino al 28 giugno al Diocesano di Sarzana “La Gloria del Preziosissimo Sangue”, fresco di restauro

Sarà esposto eccezionalmente al Museo diocesano di Sarzana fino al prossimo 28 giugno il dipinto La Gloria del Preziosissimo Sangue di Domenico Fiasella, oggetto di un accurato restauro presentato al museo domenica scorsa davanti ad una piccola folla di quanti venerano la reliquia che il dipinto storicamente ‘vela’ in cattedrale, di appassionati d’arte e di curiosi. Lo si potrà ancora ammirare da vicino nei giorni di venerdì, sabato e domenica in orario pomeridiano fra le 16:00 e le 19:45.

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