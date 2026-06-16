Angelozzi ancora non è libero dal Cagliari e lo Spezia vive un’altra giornata interlocutoria

Quella firma sulla risoluzione di contratto non è arrivata nemmeno oggi, ma Guido Angelozzi si avvicina alla separazione definitiva con il Cagliari. Per lo Spezia si è trattato dell’ennesima giornata interlocutoria, vissuta da spettatore interessato di quanto sta accadendo in Sardegna e in attesa di poter compiere il passo successivo di un percorso che, ormai da settimane, procede con una lentezza diventata quasi una costante. Anche questa volta la situazione si è riaccesa nel corso del pomeriggio, quando sono ripresi i contatti tra lo stesso Angelozzi e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. L’intesa sulla quale le parti si erano sensibilmente avvicinate nella giornata di ieri resta sul tavolo e manca soltanto della sua formalizzazione definitiva. Il nero su bianco non è ancora arrivato, ma da entrambe le parti filtra fiducia sulla possibilità di arrivare a breve alla risoluzione dell’accordo.

Un passo in avanti è arrivato soprattutto dalle richieste dello stesso Angelozzi, che dopo la prima domanda di svincolo ha deciso di abbassare le proprie pretese economiche. La richiesta iniziale, che prevedeva un indennizzo di circa 300mila euro per sé e di altri 40mila euro per il collaboratore Gianluca Longo, si è progressivamente ridimensionata, avvicinandosi alla proposta avanzata dal club rossoblù. Rimane però da mettere tutto per iscritto, dettaglio non secondario che continua a tenere lo Spezia in una posizione di attesa forzata.

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