Ausiliari di spiaggia e operaio agricoltore: gli annunci di lavoro della settimana

Operaio apicoltore, addetti disinfestazione, ausiliari di spiaggia. Sono alcune delle figure professionali richieste sul territorio e che compaiono tra gli annunci di lavoro pubblicati questa settimana dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Questa settimana i nuovi posti selezionati sono 78 e non mancano le proposte in tutti i settori economici della provincia che comprendono: commercio, logistica, nautica, trasporto e turismo.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

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