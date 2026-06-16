Autostrade ed esodo estivo: niente cantieri sino al Salone Nautico (con qualche eccezione)

Genova. Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei cantieri più impattanti sulle autostrade della Liguria nel periodo estivo.

Sulla rete gestita da Aspi, al netto del nodo di Busalla, sino al Salone Nautico Internazionale saranno sospese tutte le manutenzioni sulle Riviere tra Sestri Levante e Savona, con il ritorno di tre corsie percorribili sulla A26 Voltri – Santhià. A10 e A12 saranno dunque completamente libere, mentre ci saranno tre scambi a bretella sulla A26 con due corsie per senso di marcia sempre garantite.

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