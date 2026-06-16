Autostrade, entra nel vivo il piano di alleggerimento in vista dell’estate: il calendario dello stop ai cantieri

Liguria. Entra nel vivo il piano di alleggerimenti dei cantieri più impattanti sulla rete autostradale della Liguria nel periodo estivo. In particolare sulla rete Aspi, al netto del nodo di Busalla dove è in atto la programmazione concordata con il territorio, è prevista fino al termine del Salone Nautico Internazionale di Genova la sospensione di tutte le manutenzioni sulle Riviere tra Sestri Levante e Savona, con il ritorno di tre corsie percorribili sulla A26 Voltri-Santhià. Non accadeva dal 2019.

Il punto della situazione è stato tracciato nel corso della riunione odierna riunione del tavolo di coordinamento dei cantieri autostradali, convocato da Regione Liguria insieme al Mit con i referenti dei concessionari autostradali Aspi e Concessioni del Tirreno-Autostrada dei Fiori, di Anas e Anci.

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