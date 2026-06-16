Banco Azzoaglio inaugura a Pietra Ligure un filiale “phygital” con la mostra “Ricicl/Art” di Francesco Granducato

Pietra Ligure. Martedì 23 giugno, a partire dalle ore 18 a Pietra Ligure (viale della Repubblica 41), avrà luogo l’inaugurazione della nuova filiale “phygital” del Banco Azzoaglio. Per l’occasione, negli spazi della filiale, sarà inaugurata la mostra “Ricicl/Art” di Francesco Granducato, poliedrico artista residente ad Alassio.

Durante la serata, sarà possibile conoscere i servizi proposti da Banco Azzoaglio in questa nuova agenzia d’avanguardia in cui il cliente può scegliere se servirsi dello sportello tradizionale o di una consulenza digitale, in base delle proprie esigenze ed aspettative. La partecipazione all’inaugurazione è libera e gratuita, per questioni organizzative è preferibile registrarsi qui.

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