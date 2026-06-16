Camogli: vietato circolare in costume da bagno, a torso nudo o scalzi

Premessa: “tra i comportamenti contrari al decoro urbano si evidenzia in modo particolare la

circolazione sul territorio comunale in costume da bagno, a torso nudo e/o scalzi; tali condotte sono foriere di tensioni interpersonali e disagio sociale, spesso oggetto di numerose lamentele avanzate da cittadini residenti, nonché dagli stessi turisti”.

Fino al 31 ottobre a Camogli è vietato circolare a torso nudo, in costume da bagno, senza

calzature in tutto il centro cittadino, compreso il lungomare e l’area portuale. E’ proibito inoltre accamparsi con vettovagliamenti di qualsiasi genere o con qualsiasi altro tipo di oggetto, occupare panchine, scale, portici, edifici pubblici o soglie degli stessi, per i quali l’occupazione risulti contraria al decoro urbano. L’ordinanza a firma del sindaco Giovanni anelli vieta inoltre di sdraiarsi per terra, su panchine e su muretti, o sedersi per terra nelle strade, sotto i portici, nelle piazze e giardini e altri spazi pubblici o a funzione collettiva assumendo comportamenti non consoni ai luoghi. E inoltre è vietato consumare qualsiasi cibo e bevanda sullo scalone e nella parte adiacente il sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta (Piazza Colombo e Via all’Isola). Per chi non osservi l’ordinanza sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

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