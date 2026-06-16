Concerti Olly allo stadio Ferraris, come cambia la viabilità a Marassi: le chiusure e i divieti di sosta

Genova. Si avvicina l’appuntamento con i maxi concerti di Olly che si esibirà per ben tre serate allo stadio Ferraris: 18, 20 e 21 giugno. Di conseguenza, come prevede un’ordinanza pubblicata oggi dal Comune, scattano modifiche alla viabilità e divieti di sosta nella zona di Marassi, ma con una modulazione differente rispetto alle partite di calcio.
Anzitutto non sarà in vigore la Zsl (zona sosta limitata) nell’area di Marassi che di norma vieta il parcheggio ai non residenti in occasione di manifestazioni sportive. La misura, infatti, non è stata recepita nel nuovo provvedimento della direzione Mobilità di Tursi.