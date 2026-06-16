Crisi Amt, la Regione verserà subito 24,9 milioni: “Risultato straordinario senza clamore”

Genova. “Entro la fine della settimana Regione Liguria verserà a Città Metropolitana di Genova e Amt 24 milioni e 883mila euro, ben più dei 15 milioni indicati come l’anticipo necessario per far fronte alla carenza di liquidità di Amt per scongiurare il taglio delle forniture e del servizio delle linee collinari”. Lo annuncia l’ente in una nota dopo la fumata bianca di ieri sera dall’incontro a Tursi tra il Comune, l’azienda di trasporto pubblico e i privati.

Anche il presidente Marco Bucci aveva annunciato la disponibilità della Regione ad anticipare risorse, sebbene non direttamente collegate all’aumento di contribuzione sul contratto di servizio, e anche sulla base di questa previsione Comune e Amt hanno preso impegni con i fornitori per assicurare le corse almeno per tutto il mese di giugno.

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