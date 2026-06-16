Cultura, il Museo Doria svela i suoi erbari storici: un viaggio tra scienza, innovazione e patrimonio

Genova. Domani, mercoledì 17 giugno alle 17.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi verrà presentato il progetto Erbari Svelati: un viaggio tra erbari storici, scienza e patrimonio culturale, un patrimonio botanico e storico di eccezionale valore, che coniuga il rigore scientifico con le più moderne tecnologie di digitalizzazione e inclusività.

Interverranno: Giacomo Montanari, assessore alla Cultura, Lorenzo Cuocolo, presidente Fondazione Carige, Maurizio Barabino, già amministratore unico di Asef Genova, Corrado Poggi, presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Angela Valenti Durazzo, giornalista e scrittrice.

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