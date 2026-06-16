Gustalibro, il baratto di libri torna il 19 giugno a Santo Stefano di Magra

Torna l’iniziativa dedicata allo scambio di libri per bambini, ragazzi e adulti Gustalibro, che si svolgerà venerdì 19 giugno con apertura continuativa dalle 10.30 alle 19.

La formula resta quella del baratto libero: ogni partecipante potrà portare un volume, nuovo o già letto, e scambiarlo con un altro testo tra quelli disponibili, favorendo così la circolazione della lettura e la condivisione dei libri all’interno della comunità.

L’appuntamento si terrà presso la nuova sede sul viale pedonale P. Pozzoli, nello spazio situato di fronte al centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra, nei pressi dell’area Conad.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo Vezzano Ligure – Santo Stefano Magra, che riunisce le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio.

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