Il calcio professionistico chiede trasparenza: “350 milioni di contributi spariti”

Genova. Il mondo del calcio professionistico chiede trasparenza in merito ai trattamenti di fine rapporto dei calciatori professionisti: circa 350 milioni di euro versati in 50 anni che risulterebbero privi di una chiara rendicontazione.

È il tema emerso a Genova a margine dell’assemblea della Uil, dove si è svolto un incontro tra il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e l’ex calciatore Beppe Dossena. Al centro del confronto, la situazione di migliaia di professionisti, in particolare delle serie minori, i cui accantonamenti per il fine carriera non si trovano o risultano privi di rivalutazioni e interessi. La battaglia è sostenuta da Assocapp, la nuova associazione presieduta da Dossena che raggruppa calciatori, calciatrici, allenatori, allenatrici, preparatori e preparatrici, e dalla Uil, sindacato che tutela anche i lavoratori dello sport.

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