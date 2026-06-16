Incendi boschivi: campagna per combatterli dal 15 giugno al 15 ottobre

Dal sito di Anci Liguria

Prenderà ufficialmente il via il 15 giugno, per concludersi il 15 ottobre, la Campagna estiva Antincendio Boschivo (AIB) 2026. Lo stabiliscono le direttive del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che richiamano Regioni ed Enti locali alla massima allerta e prevenzione a causa delle crescenti ondate di calore e dei rischi legati agli incendi di interfaccia urbano-rurale.

In Liguria, l’Assessorato alla Protezione Civile ha già attivato le procedure operative e inviato ai Sindaci il “Promemoria essenziale” con gli adempimenti urgenti. Tra le priorità richieste ai Comuni figurano l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la mappatura di cavi e teleferiche abbandonate per garantire la sicurezza dei voli di soccorso, lo sfalcio dell’erba lungo le principali arterie stradali e ferroviarie e il potenziamento dei controlli sui divieti di abbruciamento.

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