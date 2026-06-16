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Leivi: “Cena sotto le Stelle” con la Protezione civile di Chiavari

Leivi: “Cena sotto le Stelle” con la Protezione civile di Chiavari

Generico giugno 2026

Il Gruppo di Protezione civile della Croce Verde Chiavarese, che ha come coordinatore Luciano Canepa,  organizza per giovedì 25 dalle ore 20, la “Cena sotto le Stelle”. L’appuntamento è al campo sportivo comunale di Leivi che ha disposizione un ampio posteggio. Il menù completo propone ricette tipiche della cucina ligure ed è offerta libera con un minimo di 20 euro. La serata, inoltre, sarà accompagnata dall’Orchestra Re con Enrica, Barbara e Luca. Le prenotazioni ai numeri  (335 444581 – 331 2037498). In caso di pioggia, la serata si svolgerà al coperto.

 

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