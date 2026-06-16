“Liguria orientale 2030”: il confronto sul futuro di porto, infrastrutture e sostenibilità

Porto, infrastrutture, sostenibilità e sviluppo economico saranno al centro dell’incontro “Liguria orientale 2030 – Porto, infrastrutture e sostenibilità come motore di sviluppo territoriale”, in programma venerdì 19 giugno dalle 10.15 nell’auditorium “Giorgio S. Bucchioni” dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, in via Fossamastra.

L’iniziativa è promossa dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale e da Confindustria La Spezia, in collaborazione con Itec Engineering e con il patrocinio di Ance La Spezia e Confindustria Liguria. L’obiettivo è quello di riunire istituzioni, imprese, operatori logistici e mondo delle infrastrutture per discutere le prospettive di crescita della Liguria orientale da qui al 2030.

Al centro del dibattito ci saranno alcune delle principali sfide che attendono il territorio: il rafforzamento della competitività del porto della Spezia, l’integrazione tra porto e città, lo sviluppo delle infrastrutture strategiche, la sostenibilità ambientale e il consolidamento del ruolo della Liguria come piattaforma logistica del Mediterraneo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com