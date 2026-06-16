Nel 2025 l’economia della Liguria è cresciuta più della media nazionale: i dati della Banca d’Italia

Genova. Nel 2025 l’economia della Liguria è cresciuta leggermente. È quanto evidenzia il rapporto annuale della Banca d’Italia. In particolare il prodotto sarebbe aumentato dello 0,8%, un valore di poco superiore alla media italiana. Ma l’incertezza sull’evoluzione della domanda, alimentata dai conflitti in corso e dalle perduranti tensioni geopolitiche e commerciali, condiziona le aspettative per i prossimi mesi, che sono improntate a cautela.

Le imprese

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