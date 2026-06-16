Incidente in via 25 Aprile (via Aurelia) alle 16.47 a Pieve Ligure. Secondo il sito del 118 vi sarebbe rimasto coinvolto, tra gli altri, un motociclista di 17 anni giudicato in un primo memento in codice rosso. Sono intervenute le pubbliche assistenze: Croce Verde di Quarto; Nerviese; e Croce Verde di Recco. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul posto per ricostruire dinamica ed accertare le responsabilità, agenti della Polizia locale di Pieve Ligure. Nonostante un visibile milite alla velocità gli incidenti in via 25 aprile si verificano con frequenza. Il traffico è rimasto bloccato fino all’arrivo dei soccorsi e rimozione dei mezzi.

The post Pieve Ligure: incidente in via 25 aprile; tre feriti al San Martino appeared first on LevanteNews.

» leggi tutto su www.levantenews.it