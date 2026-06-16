Rapallo: Bistrot Pedol, nuova attrattiva all’interno del porto Carlo Riva

Rapallo sarà protagonista, venerdì 19 giugno, dell’inaugurazione del Bistrot Pedol – Fish and Wine Bar. Serata che dalle 21 culminerà, sulla terrazza con vista su Rapallo e sul prestigioso Porto Carlo Riva, con l’apertura al pubblico accompagnata dalle note della Dabstep Jazz Band con Simone Dabusti, tromba; Luca Terzolo, piano; Edoardo Speranza, batteria; Paolo Priolo, contrabbasso.
Bistrot Pedol, dopo un numero importante di aperture e una presenza storica sulla piazza di Milano dal 1929, ha deciso di investire nel Tigullio per proporre la propria esperienza ai palati raffinati ed esigenti.