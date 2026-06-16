Sant’Andrea, l’assessore Nicolò: “Epidurale h24 dal prossimo settembre”

“L’analgesia epidurale rientra nei Livelli essenziali di assistenza ed è una prestazione che presso il presidio ospedaliero della Spezia attualmente non viene erogata nelle 24 ore”, ma “per consentire di prevedere in sicurezza la presenza di un anestesista rianimatore per eseguire l’epidurale nelle 24 ore, sono state predisposte le richieste di indizione di concorso per cinque dirigenti di Anestesia e Rianimazione nonché l’autorizzazione a progetti di prestazioni aggiuntive per il personale di Anestesia e Rianimazione, sia per la riduzione delle liste di attesa, sia per le criticità delle attività di emergenza/urgenza in Pronto soccorso” e “si ritiene che con il supporto e il completamento di questo iter l’attività di analgesia epidurale possa iniziare nelle 24 ore in Area 5 (l’ex As 5, ndr), sempre nella salvaguardia della sicurezza della partoriente e del nascituro, a settembre 2026”. Lo ha detto stamani in Consiglio regionale l’assessore alla Sanità della giunta Bucci, Massimo Nicolò, rispondendo a un’interrogazione in materia presentata dal consigliere spezzino Gianmarco Medusei, esponente di Fratelli d’Italia.

“Sono soddisfatto della risposta fornita dall’assessore Nicolò e dell’impegno assunto dalla Regione. Ho presentato questa interrogazione per dare risposte alle tante famiglie spezzine che chiedevano di poter usufruire di questo servizio anche presso il Sant’Andrea. Oggi arriva una notizia importante: da settembre, con l’arrivo di nuovi anestesisti e con le prestazioni aggiuntive,sarà possibile garantire l’epidurale H24”, commenta Medusei in una nota. “Si tratta di un risultato significativo per il nostro territorio perché consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza alle future mamme e di contrastare il fenomeno delle partorienti costrette a rivolgersi ad altri ospedali per poter accedere a questa prestazione”, dice ancora l’ex presidente del Consiglio regionale. “Monitorerò l’attuazione degli impegni annunciati oggi affinché il servizio possa essere effettivamente operativo da settembre. Questa risposta rappresenta un segnale concreto per tutte le donne che scelgono di partorire nel nostro territorio”, conclude il consigliere di maggioranza spezzino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com