Scontro sui salari all’Istituto italiano di tecnologia: lo stato di agitazione continua

Genova. La tensione sindacale all’interno dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT) non accenna a placarsi. L’assemblea del personale dipendente si è espressa in modo univoco per respingere l’ultima proposta di rinnovo economico presentata dai vertici della Fondazione, giudicandola del tutto insufficiente a colmare il divario generato dall’inflazione e dal progressivo impoverimento degli stipendi. La base dei lavoratori contesta quella che definisce una “doppia narrazione” da parte dell’istituto, in bilico tra l’esibizione pubblica di un’ottima salute finanziaria e la rigidità contabile mantenuta al tavolo delle trattative.

“Giovedì 11 giugno si è svolta l’Assemblea del personale dipendente di IIT che ha discusso l’ultima proposta di rinnovo economico presentata dalla Fondazione che prevede: un aumento dei minimi tabellari del 2,6%; l’erogazione di 125 buoni pasto da 6,40 euro per il personale di tutte le sedi tranne quelle di Genova Morego e Genova San Quirico (che avrebbero accesso alla mensa a prezzo “calmierato”); il raddoppio del budget previsto per il Premio di Risultato; per complessivi 1,3 milioni di Euro per il biennio 2026-2027 – scrivono in una nota stampa RSU IIT FLC-CGIL e USB lavoro privato – L’Assemblea si è espressa in modo univoco: la proposta è stata considerata del tutto insufficiente al fine del recupero salariale, che ha visto un incremento dei minimi tabellari negli ultimi 7 anni di appena il 2,2% (cui si aggiungono le poche centinaia di euro di Premio di Risultato erogate sotto forma di buono pasto nel biennio 2024-’25) a fronte di una perdita del potere di acquisto, nei medesimi 7 anni, di almeno il 20% (Fonte Istat-Rivaluta.it)

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