Sestri: “Comitato Genitori, voce inascoltata, ma continuerà a lavorare”

Da Fabio Buoncoraggio, presidente Comitato Genitori per Sestri

Il Comitato “Genitori per Sestri”, in vista del Consiglio Comunale di stasera chiamato a discutere e

votare la proposta di chiusura dei codici meccanografici della scuola dell’infanzia Rodari e della

scuola primaria S. Giovanni Bosco, ritiene opportuno chiarire la propria posizione.

In questi mesi le famiglie hanno partecipato con grande senso civico a incontri pubblici, assemblee, confronti istituzionali e iniziative di sensibilizzazione, dedicando tempo ed energie alla difesa delle scuole del territorio e alla richiesta di un confronto trasparente sulle scelte che riguardano il futuro della comunità scolastica.

Nonostante il forte coinvolgimento dei cittadini e le numerose osservazioni presentate, abbiamo

assistito al progressivo consolidarsi di decisioni che appaiono già definite, senza che le posizioni

espresse dalle famiglie trovassero un reale spazio di ascolto. La recente scelta di procedere comunque verso l’attivazione di una pluriclasse, nonostante la contrarietà manifestata dai genitori interessati, rappresenta l’ennesima conferma di questa situazione.

Per questo motivo, la presenza o l’assenza dei genitori al Consiglio Comunale di stasera non dovrà in alcun modo essere interpretata come una rinuncia alla causa o come un segnale di disinteresse. Al contrario, il Comitato rimane estremamente vigile e determinato nel monitorare ogni passaggio

relativo alla riorganizzazione scolastica.

Semplicemente, riteniamo conclusa la fase della protesta pubblica e delle mobilitazioni più visibili.

Dopo mesi di iniziative che non hanno prodotto alcuna reale apertura al confronto né un ripensamento delle scelte assunte dall’Amministrazione, crediamo sia giunto il momento di concentrare il nostro impegno sul piano amministrativo e procedurale, analizzando con attenzione gli atti e presentando osservazioni nelle sedi competenti ogniqualvolta sarà necessario.

Ci preme sottolineare questo aspetto per prevenire le possibili interpretazioni sul significato della

partecipazione dei cittadini al prossimo Consiglio Comunale. Vorremmo evitare che anche questo

elemento venga utilizzato in modo strumentale, come purtroppo è avvenuto più volte nel corso di

questi mesi, per sminuire o delegittimare le legittime preoccupazioni delle famiglie.

La nostra posizione resta invariata: continuiamo a ritenere che le decisioni assunte sul futuro delle

scuole di Sestri Levante siano discutibili nel merito e nel metodo con cui sono state portate avanti.

Continueremo pertanto a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, nell’interesse degli

alunni, delle famiglie e dell’intera comunità.

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