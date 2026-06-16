Testamento biologico, Liguria al sesto posto. Associazione Luca Coscioni: “Diritto ancora tenuto all’oscuro”

Genova. La Liguria è tra le regioni italiane con una diffusione medio-alta delle Disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto biotestamento, collocandosi al sesto posto nella classifica nazionale. E’ quanto emerge dallo studio commissionato dall’associazioni Luca Coscioni.

Come riporta l’Ansa, mel dettaglio, Imperia è tra le province più virtuose a livello nazionale con un testamento biologico ogni 105 abitanti e 1.709 depositati e si colloca all’ottavo posto. Seguono Savona (diciannovesimo), Genova (ventottesimo) e La Spezia (quarantaseiesimo).

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