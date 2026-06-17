A Genova il progetto “Speranță” per bambini moldavi oncologici e con disabilità

Genova. Dal 14 al 26 giugno quattro ragazzi moldavi tra i 12 e i 15 anni, provenienti da località della provincia di Hîncești e seguiti dall’ospedale di Hîncești, stanno trascorrendo un periodo di soggiorno a Genova nell’ambito del progetto umanitario “Speranță – Il mare per un sorriso dei bambini”.

I protagonisti di questa esperienza sono giovani provenienti dalla Repubblica di Moldova che partecipano a un programma di accoglienza temporanea finalizzato al risanamento sociale e al sostegno di minori oncologici in fase remissiva e bambini con disabilità.

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