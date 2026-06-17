Al via le verifiche periodiche per agenti e rappresentanti di commercio: Confcommercio pronta a supportare gli associati

Savona. C’è un nuovo obbligo normativo a cui gli agenti di commercio sono chiamati a rispondere, pena la cancellazione dal registro R.E.A., il Repertorio Economico Amministrativo.

La Camera di Commercio ha infatti avviato una verifica periodica (o revisione dinamica) per gli agenti e rappresentanti di commercio: si tratta di un controllo che viene eseguito ogni 5 anni per accertare che i professionisti mantengano i requisiti morali, professionali e l’assenza di incompatibilità (per esempio lavoro dipendente full-time) previsti dalla legge.

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