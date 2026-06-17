Andora, Paul Cayard protagonista della rassegna “Porto sotto le stelle”

Andora. Paul Cayard, uno degli skipper più importanti nella storia della vela internazionale e protagonista di alcune delle più memorabili campagne di America’s Cup, sarà ospite venerdì 26 giugno alle 21, al Porto Turistico di Andora, dell’edizione 2026 di Porto Sotto le Stelle, la rassegna organizzata dall’AMA, l’azienda multiservizi del Comune di Andora e dal Comune di Andora. Ingresso libero.

Un ospite d’eccezione del suggestivo salotto sulla banchina centrale del porto, di una serata nel corso della quale Paul Cayard racconterà la sua esperienza ai massimi livelli della vela mondiale, i retroscena delle campagne di Coppa America e le prospettive future di uno sport che guarda con grande interesse all’edizione italiana del 2027.

» leggi tutto su www.ivg.it