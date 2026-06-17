Archivio di Stato, nuovi volumi grazie ai fondi del Ministero: acquistati oltre 600 libri

L’Archivio di Stato della Spezia amplia il proprio patrimonio bibliografico grazie a un finanziamento di oltre 12mila euro assegnato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero della Cultura nell’ambito del Decreto Ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025. Le risorse sono state interamente impiegate per rafforzare la biblioteca interna dell’Istituto, consentendo l’acquisto di oltre 600 nuovi volumi che si aggiungono ai circa 10mila già conservati e consultabili.

La selezione delle opere ha interessato diversi ambiti di interesse per l’attività archivistica e di ricerca: dalla storia moderna e contemporanea all’archivistica, dalla paleografia alla diplomatica, fino ai codici amministrativi, alle pubblicazioni dedicate alla storia locale e ai manuali per la gestione del patrimonio culturale. Spazio anche alla saggistica dedicata a Dante Alighieri, in considerazione della presenza all’interno dell’Archivio della Pace di Dante.

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