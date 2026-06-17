Assi di forza, nuovi lavori in centro: chiusure notturne tra piazza Portello e piazza Corvetto

Genova. Nell’ambito dei lavori per gli assi di forza del trasporto pubblico locale scattano nuove chiusure notturne in centro. L’ordinanza del Comune si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle opere di attraversamento del cavidotto in piazza Portello.
Per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, le attività di cantierizzazione più impattanti si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, giovedì 18 e venerdì 19 giugno, rispettivamente dalle 21 alle 6 del mattino seguente.