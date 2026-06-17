COMMENTA
CONDIVIDI
Economia

Blue economy, Regione Liguria presenta la roadmap per la formazione: verso la “Scuola dei mestieri del mare”

Blue economy, Regione Liguria presenta la roadmap per la formazione: verso la “Scuola dei mestieri del mare”

Lo yacht Baglietto Marsa Luna

Regione Liguria ha presentato la roadmap per la formazione dedicata alle professioni della blue economy, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra sistema formativo e mondo produttivo e arrivare alla futura istituzione della “Scuola delle professioni del mare”. Un percorso che, secondo la Regione, punta a rispondere in modo strutturale alla crescente domanda di competenze espresse dal comparto marittimo, portuale e logistico.

Il progetto si inserisce nel lavoro già avviato con l’istituzione, attraverso una delibera di Giunta del 2 aprile 2026, del Tavolo tecnico regionale ForMare, incaricato di analizzare i fabbisogni formativi e occupazionali del settore e di favorire una maggiore integrazione tra sistema della formazione e sistema delle imprese. Il primo passaggio operativo sarà la convocazione della prima riunione del Tavolo entro luglio, sotto il coordinamento della presidenza della Regione e con la partecipazione dei quattro Comuni capoluogo, dell’Università di Genova e dell’Ufficio scolastico regionale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com