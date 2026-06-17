Da Genova al Portogallo in handbike per solidarietà, impresa di 5000 km: oggi tappa a Savona

Savona. “Un viaggio di mille miglia inizia con un passo”, dice l’antico adagio. E così gli oltre 5.000 chilometri che Gian Filippo Mirabile e Fabrizio Caselli intraprenderanno nel corso dei prossimi giorni sono iniziati proprio questa mattina da piazza De Ferrari, cuore di Genova, per un viaggio che li porterà verso Francia, Spagna e Portogallo.

Un viaggio unico e particolare, per due atleti paralimpici che non conoscono la parola “sosta”. Mirabile e Caselli sono amici nella vita e compagni di avventure tra canottaggio, handbike e bob. Fabrizio Caselli, atleta paralimpico in sedia a rotelle a seguito di un’embolia subacquea, pratica sport paralimpico a tutto tondo. Dopo aver partecipato alla maratona di Firenze e di Roma, nel 2014 vince il Giro d’Italia. Nel 2011 si avvicina anche al canottaggio paralimpico, vincendo ben 11 titoli italiani, qualificandosi anche alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Negli ultimi anni Caselli si è avvicinato maggiormente agli sport su gomma, e l’impresa al fianco di Gian Filippo Mirabile è solo una tappa di un lungo percorso di sport.

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