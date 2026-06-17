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Economia

Da sotto l’ombrellone alla gestione: a Pietra un cliente della spiaggia si aggiudica la concessione dei Bagni Gabry

Da sotto l’ombrellone alla gestione: a Pietra un cliente della spiaggia si aggiudica la concessione dei Bagni Gabry

Spiagge e concessioni a Pietra, “day after” amaro per i titolari esclusi

Pietra Ligure. Tra le sei concessioni che, secondo gli esiti provvisori delle gare demaniali di Pietra Ligure, cambieranno gestione, ce n’è una che più di tutte sta facendo parlare.

È quella dei Bagni Gabry, dove il concessionario storico Francesco Navarra deve fare i conti con un vero e proprio colpo di scena emerso dalla graduatoria provvisoria. Come risulta dagli atti diffusi nella giornata di ieri dal Comune di Pietra, infatti, ad aggiudicarsi il lotto 25 (concessione 8029) è stato infatti Alessandro Bigatti.

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