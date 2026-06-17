Doppio soccorso a Monterosso: due bimbi finiscono in ospedale

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Monterosso per due bimbi, portati in ospedale per un problema respiratorio e una reazione allergica. I due episodi sono distinti e avvenuti in via Molinelli e via Fegina. La prima a dover ricorrere alle cure mediche è una bimba di sei anni, australiana, che si trovava in un’abitazione e ha avuto un serio problema respiratorio. L’allarme è scattato nel giro di pochissimi minuti e sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza di Monterosso e il mezzo infermierizzato India 50 della Croce rossa. Le condizioni della piccola sono migliorate ma è stato necessario accompagnarla in ospedale per tutti gli approfondimenti del caso.

Poco più tardi, attorno alle 18, un bimbo francese di circa tre anni anch’egli in vacanza con la famiglia ha presentato i sintomi di una possibile reazione allergica. Le sue condizioni sono risultate serie. Anche in questo caso sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza di Monterosso, India 50 e il personale medico di Delta 3 del 118. Il bimbo è stato stabilizzato e portato in ospedale dove avrà tutte le cure del caso.

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