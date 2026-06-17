Formazione, delegazione di giornalisti liguri in visita alla sede della Regione a Bruxelles

Bruxelles. Una delegazione di giornalisti liguri ha visitato oggi la sede della Regione Liguria a Bruxelles, in rue Du Trône 62, nell’ambito del progetto Erasmus+ Formazione internazionale esperienziale promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria. Ad accogliere i giornalisti nella sede belga il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Liguria Massimiliano Nannini e il consigliere incaricato per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali Angelo Vaccarezza.

Durante l’incontro si è discusso del valore della comunicazione istituzionale come ponte tra le decisioni dell’Unione Europea e i territori locali, ma anche delle progettualità e delle eccellenze che rendono la Liguria protagonista nello scenario europeo e internazionale. Tra i temi affrontati, il ruolo strategico della blue economy, le infrastrutture digitali legate ai cavi sottomarini per la trasmissione dei dati, il comparto dell’innovazione tecnologica e industriale con realtà come la Gigafactory, insieme al tema delle infrastrutture e dei collegamenti, fondamentali per rafforzare la competitività del territorio e il suo ruolo di piattaforma logistica e strategica nel Mediterraneo.

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