Fratelli d’Italia organizza una conferenza dedicata a Oriana Fallaci

Venerdì 19 giugno (ore 18) presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, situata in Via Renato Mazzolani 9, si terrà una conferenza dedicata alla figura di Oriana Fallaci a vent’anni dalla sua scomparsa. L’incontro, organizzato dai ragazzi di Gioventù Nazionale La Spezia, nasce con l’obiettivo di proporre una riflessione sul ruolo e sull’eredità culturale della giornalista e scrittrice, con particolare attenzione al suo impatto nel dibattito pubblico italiano e internazionale.

Interverranno al dibattito Davide Parodi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia La Spezia, Gianmarco Medusei, consigliere regionale della Liguria e l’onorevole Maria Grazia Frijia, deputata della Repubblica, assessora e vicesindaca della Spezia. Ospite dell’incontro sarà il dottor Emilio Ardovino, che offrirà un approfondimento sulla figura e sul pensiero di Oriana Fallaci. A moderare e introdurre l’evento sarà Filippo Pagano, esponente di Gioventù Nazionale La Spezia. L’incontro è rivolto in particolare agli studenti e ai giovani, ma è aperto a tutta la cittadinanza interessata a partecipare a un momento di approfondimento e confronto culturale e animato.

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