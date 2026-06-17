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Politica

Fratelli d’Italia organizza una conferenza dedicata a Oriana Fallaci

Fratelli d’Italia organizza una conferenza dedicata a Oriana Fallaci

Oriana Fallaci

Venerdì 19 giugno (ore 18) presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, situata in Via Renato Mazzolani 9, si terrà una conferenza dedicata alla figura di Oriana Fallaci a vent’anni dalla sua scomparsa. L’incontro, organizzato dai ragazzi di Gioventù Nazionale La Spezia, nasce con l’obiettivo di proporre una riflessione sul ruolo e sull’eredità culturale della giornalista e scrittrice, con particolare attenzione al suo impatto nel dibattito pubblico italiano e internazionale.

Interverranno al dibattito Davide Parodi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia La Spezia, Gianmarco Medusei, consigliere regionale della Liguria e l’onorevole Maria Grazia Frijia, deputata della Repubblica, assessora e vicesindaca della Spezia. Ospite dell’incontro sarà il dottor Emilio Ardovino, che offrirà un approfondimento sulla figura e sul pensiero di Oriana Fallaci. A moderare e introdurre l’evento sarà Filippo Pagano, esponente di Gioventù Nazionale La Spezia. L’incontro è rivolto in particolare agli studenti e ai giovani, ma è aperto a tutta la cittadinanza interessata a partecipare a un momento di approfondimento e confronto culturale e animato.

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