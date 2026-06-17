I ciù bravi fanti dè Speza: i nomi dei prescelti del liceo Mazzini

Prosegue la rassegna della tredicesima edizione del concorso a titolo “I ciù bravi fanti dè Speza” che gratifica i migliori alunni degli istituti superiori della nostra provincia che abbiano coniugato ottimi risultati sia didattici che sportivi.

Il concorso è patrocinato dalla Blastness, azienda leader per le fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere, con l’interessamento del suo amministratore delegato Andrea Delfini e Nanni Grazzini advisor del gruppo societario di cui Blastness fa parte.

Per quanto riguarda il liceo linguistico Mazzini, diretto dalla dirigente Cristina Spinucci, i consigli di classe e i docenti di motoria hanno scelto i seguenti alunni:

Ilaria Cataldo 1^A canottaggio quattro di coppia , under 19 primo posto alla Rowing Winter Challenge

Papini Adele 1^A nuoto bronzo ai regionali sui 3 km

Sofia Gentile 5^D atletica, campionessa salto triplo categoria juniores

Longobardi Iago 1^G vice campione regionale con la società Tau Calcio di Altopascio

Davide Segurini 5^H basket, campionato Gold Toscana under 19

Docenti di ed. motoria: Francesca Battistini, Arianna Foti e Giovanni Marchesi

I prescelti saranno omaggiati con biglietti omaggio delle tratte gestite dai battellieri del consorzio “Golfo dei Po

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