Inaugurato il nuovo centro per la giustizia riparativa in via Mascherona

Genova. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro per la Giustizia Riparativa di Genova, in via Mascherona 21, il primo in Liguria. All’evento hanno partecipato il vicesindaco Alessandro Terrile, l’assessora al Welfare Cristina Lodi, Luca Petralia vicedirettore Anci Liguria, esponenti della consulta carcere- città, il garante dei detenuti per il Comune di Genova Marco Cafiero, e l’avvocato Alfredo Di Silvestro responsabile del Nodo parlato, associazione capofila del progetto.

L’apertura del Centro dà forma concreta a quanto espresso dal Comune di Genova il 22 luglio 2025 durante la Conferenza Locale per la Giustizia Riparativa, sede in cui l’Amministrazione aveva manifestato la piena disponibilità a farsi carico dell’istituzione del servizio per il distretto di Corte d’Appello di Genova (che comprende il territorio ligure e la provincia di Massa Carrara). L’iter formale si è poi consolidato con la delibera di Giunta Comunale n. 166/2025, che ha adottato il Protocollo d’intesa per l’istituzione del Centro ai sensi del D.Lgs. 150/2022.

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