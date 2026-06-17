La Cina tra sfide globali e modello di sviluppo: conferenza con Vladimiro Giacchè al Canaletto

Un’occasione per approfondire il ruolo della Cina nello scenario internazionale contemporaneo e riflettere sulle grandi trasformazioni geopolitiche in atto. È questo l’obiettivo della conferenza organizzata dall’associazione culturale “Compagno è il Mondo”, in programma venerdì 19 giugno alle 17 al Circolo Arci Canaletto della Spezia, in via Giovanni Bosco 2. Relatore dell’incontro sarà il professor Vladimiro Giacchè, spezzino, filosofo e manager con una lunga esperienza nel settore finanziario. Dal 2020 è responsabile della Direzione Comunicazione, Studi e Innovazione Digitale della Banca del Fucino di Roma. Laureato in Filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Giacchè ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca allo studio del pensiero di Karl Marx e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Di prossima pubblicazione il suo volume “Marxismo e cultura tradizionale cinese”.

L’iniziativa intende offrire strumenti di comprensione della realtà cinese, considerata da molti osservatori la principale potenza emergente del panorama mondiale. Al centro del dibattito vi saranno le tensioni che attraversano l’attuale contesto internazionale, segnato da guerre, crisi geopolitiche e dal progressivo indebolimento dell’ordine globale costruito dopo la Seconda guerra mondiale. Tra i temi affrontati anche il rapporto tra Stati Uniti e Cina e il rischio di un confronto tra la potenza dominante e quella emergente, spesso descritto attraverso la cosiddetta “Trappola di Tucidide”, teoria secondo la quale lo scontro diventa probabile quando un nuovo protagonista internazionale insidia la leadership consolidata di un altro Paese. La conferenza sarà inoltre l’occasione per approfondire la natura del sistema economico e sociale cinese, interrogandosi sul significato della formula “socialismo con caratteristiche cinesi” e sul dibattito che da anni accompagna l’evoluzione del modello di sviluppo della Repubblica Popolare Cinese. L’incontro è aperto al pubblico.

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