L’attesa di Artico, la fiducia di Angelozzi: a fine settimana la decisione dello Spezia

Scorre un’altra giornata in casa Spezia e, ancora una volta, la scelta del nuovo direttore sportivo resta sospesa. L’ennesimo rinvio di una vicenda che ormai si trascina da settimane, con la proprietà che però continua a indicare il traguardo: secondo fonti vicine al club, la fumata bianca dovrebbe arrivare entro il fine settimana. Sono ore di valutazioni, confronti e riflessioni per Charlie Stillitano, che da New York continua a mantenere i contatti con Thomas Roberts in una serie di riunioni che, complice il fuso orario, si consumano nel cuore della notte italiana. Sul tavolo c’è una scelta destinata a incidere profondamente sulla ricostruzione dello Spezia: quella dell’uomo a cui affidare la direzione tecnica della ripartenza dopo la retrocessione.

Un duello che attraversa l’Italia da nord a sud. Da una parte Fabio Artico, dalla Valle d’Aosta, dall’altra Guido Angelozzi, impegnato in Sardegna per chiudere gli ultimi aspetti del suo rapporto con il Cagliari. È proprio il vincolo contrattuale con il club rossoblù, ancora valido per un’altra stagione, a rappresentare l’elemento che rallenta la corsa dell’esperto dirigente siciliano. Angelozzi aveva programmato da tempo il ritorno sull’isola per liberare l’abitazione occupata nell’ultima annata, ma soprattutto per definire la risoluzione del contratto con il Cagliari, passaggio necessario prima di poter eventualmente intraprendere una nuova avventura. La separazione non si è ancora concretizzata nella giornata di oggi, ma le sensazioni portano verso una definizione ormai imminente. Angelozzi conserva fiducia e resta in attesa: i contatti con lo Spezia ci sono stati, il gradimento reciproco è noto e le parti si sono date appuntamento agli ultimi giorni della settimana, quando il quadro dovrebbe finalmente delinearsi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com