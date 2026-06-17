Loano: il 24 giugno le celebrazioni per San Giovanni Battista, patrono della città

Loano. Mercoledì 24 giugno si celebrerà a Loano la festa patronale di San Giovanni Battista.

Loano conserva una piccola porzione di ceneri di San Giovanni Battista. La confraternita dei Bianchi ne venne in possesso grazie ai principi Doria, che volendo ingraziarsi l’ostica confraternita dei Disciplinanti riuscì ad ottenere dall’arcivescovo di Genova una parte delle ceneri affinché venissero custodite nell’oratorio di San Giovanni Battista. Tuttora sono conservate in due antiche urne, autenticate con i vescovili sigilli, e sono portate in processione nella festività di San Giovanni Battista.

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