Malore in acqua al Ferale: bagnante salvato dalla Guardia costiera

Malore in acqua poco lontano dallo scoglio del Ferale. A trarre in salvo il bagnante è stata la Guardia costiera. L’allarme era partito proprio dalla spiaggia e in breve tempo è arrivato un mezzo della Capitaneria con a bordo il personale del 118. Dopo le prime cure l’uomo è stato portato alla banchina della Spezia dove ad attenderlo c’era un’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia.

La Guardia costiera lancia anche un appello alla sicurezza, per tutti i bagnanti: ”Con l’intensificarsi delle attività balneari, si rinnova l’invito a tutti i frequentatori del litorale di valutare attentamente le proprie condizioni psicofisiche prima di entrare in acqua e a segnalare tempestivamente ogni difficoltà in mare al numero per le emergenze in mare della Guardia Costiera”.

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