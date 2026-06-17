Napoleonica, Costantini e Spilamberti rispondono al Pd: “Accuse infondate: lavoro concreto, non polemiche”

Nuovo confronto politico tra maggioranza provinciale e Partito democratico sullo stato dei servizi e delle infrastrutture nel Golfo della Spezia, dopo le dichiarazioni del segretario del Pd di Porto Venere, Antonino Di Fiore, che aveva criticato in particolare il trasporto pubblico locale e le condizioni della viabilità. Alle sue affermazioni replicano ora il vice presidente della Provincia Umberto Maria Costantini, con delega a Tpl, Trasporti e Patrimonio, e il consigliere provinciale Luca Spilamberti, delegato alla Viabilità, che intervengono respingendo nel complesso le osservazioni e rivendicando invece il lavoro svolto negli ultimi anni dall’ente.

Costantini definisce le dichiarazioni del segretario dem “polemiche strumentali basate su narrative infondate”, contestando l’impostazione politica dell’intervento e accusando il centrosinistra di utilizzare le proprie articolazioni territoriali per alimentare la campagna politica su Spezia. Sul piano dei contenuti, il vice presidente difende in particolare l’azione sul trasporto pubblico locale, a partire dal rinnovo del parco mezzi, sostenendo che negli ultimi anni sia stato avviato un percorso di rinnovamento strutturale che avrebbe consentito di superare le criticità ereditate dalla precedente gestione. “Abbiamo risolto tutte le problematiche relative all’acquisto del parco autobus, non acquistando mezzi usati ma vetture nuove”, afferma Costantini, aggiungendo che oggi sarebbero già in servizio “24 nuove vetture per le tratte principali, compresa la linea che serve Porto Venere”, mentre il sistema sarebbe in una fase di progressivo riequilibrio dopo anni definiti di difficoltà strutturali.

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