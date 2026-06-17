Nucleare e navigazione, il Pld: “La Spezia può diventare un polo strategico”

Il Partito Liberaldemocratico della Spezia esprime pieno apprezzamento per le considerazioni espresse a Roma da Stefano Messina sul ruolo che il nucleare potrà avere nel futuro della navigazione e, più in generale, nella competitività del sistema industriale e logistico italiano.

“Le riflessioni provenienti dal mondo armatoriale confermano come il dibattito sul nucleare non possa più essere affrontato con approcci ideologici o con categorie del passato. Oggi le nuove tecnologie nucleari rappresentano una delle possibili risposte alla crescente domanda di energia pulita, sicura e disponibile in modo continuo, elemento essenziale per sostenere la competitività dell’industria europea e del trasporto marittimo internazionale. Per La Spezia – afferma il Partito Liberaldemocratico in una nota – questo tema assume un significato ancora più importante. La nostra città possiede competenze industriali, cantieristiche, navalmeccaniche e tecnologiche uniche nel panorama nazionale. La presenza dell’Arsenale, dei cantieri, delle imprese della blue economy e delle eccellenze della ricerca costituisce una base straordinaria per intercettare le opportunità legate alle nuove tecnologie energetiche. Non è un caso che proprio alla Spezia siano già presenti realtà industriali impegnate nei progetti più avanzati della ricerca sulla fusione nucleare, dimostrando come il nostro territorio abbia tutte le caratteristiche per diventare protagonista delle filiere tecnologiche del futuro. Come PLD riteniamo che la politica debba accompagnare e non ostacolare l’innovazione. L’Italia ha bisogno di una strategia energetica fondata su pragmatismo, ricerca scientifica e sicurezza degli approvvigionamenti. Allo stesso modo, La Spezia deve candidarsi a essere uno dei poli nazionali dello sviluppo delle tecnologie legate all’energia avanzata e alla transizione del comparto marittimo. Le parole di Stefano Messina rappresentano quindi uno stimolo importante: il futuro si costruisce investendo in conoscenza, infrastrutture e innovazione. Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questa trasformazione e non semplice spettatore”.

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