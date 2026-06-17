Omicidio di Villetta Di Negro, l’assassino di Pietro Signor è morto in ospedale

Genova. E’ morto oggi, mercoledì 17 giugno, Cisse Camara, il cittadino senegalese di 42 anni che la mattina di sabato 30 maggio ha ucciso Pietro Alberto Paolo Signor, 48 anni, nel parco di Villetta Di Negro.

Camara era stato portato all’ospedale San Martino subito dopo il delitto perché in grava stato di agitazione psicomotoria. Aveva assunto del crack ma in ospedale gli era stata riscontrata anche una grave forma di polmonite. Ieri la direzione dell’ospedale San Martino aveva comunicato l’ulteriore aggravamento delle sue condizioni.

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