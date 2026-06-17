Pontremolese, Giani alla Spezia: “Toscana disponibile a cofinanziare i 120 milioni necessari per il raddoppio tra Parma e Vicofertile”

La Toscana è disponibile a cofinanziare il raddoppio della tratta Parma-Vicofertile lungo la ferrovia Pontremolese: lo ha detto oggi il presidente regionale toscano Eugenio Giani intervenendo alla Spezia, alla biblioteca Beghi, alla prima tappa del tour a tema infrastrutture promosso dai gruppi di opposizione nel Consiglio regionale della Liguria. Un tema, quello della Pontremolese che “richiede una santa alleanza almeno tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna”, ha detto Giani, per il quale “se ci fosse la giusta omogeneità politica avremmo un protocollo di intesa tra le tre regioni da domani”, ha aggiunto. “Consapevoli del fatto che ad ora mancano le risorse per l’intero raddoppio della Pontremolese – ha detto ancora -, il cui costo complessivo è di 3 miliardi – quando arriveremo noi al governo ce li metteremo, perché è troppo strategica – cerchiamo magari anche di chiedere dei piccoli interventi che, in un rapporto costi/benefici, possono dare già risultati; concentriamoci su quelli, è ragionevole che ci possa essere detto un sì”. E qui Giani è andato al raddoppio della tratta Parma-Vicofertile, “con il completamento del quale si ridurrebbero i tempi di un quarto d’ora tra La Spezia e Parma”, era stato evidenziato in apertura di convegno dall’ex ministro Andrea Orlando. “Nel caso del raddoppio tra Parma a Vicofertile, io sono assolutamente disponibile a firmare un protocollo di intesa che possa farci rivendicare con forza anche presso il governo la possibilità che vengano messi i finanziamenti – le parole di Giani -. E dico di più: se vi è la necessità di pensare, per i 120 milioni necessari, a un triplice finanziamento in cui ciascuna delle tre regioni faccia la sua parte, io sono disposto a farlo. Tutto questo per dare la sensazione oggettiva che le Regioni su questo progetto ci puntano e ci credono”. Il presidente toscano ha poi parlato anche dell’assetto dell’Autorità di sistema portuale (che unisce gli scali della Spezia di Marina di Carrara), tema sul quale nel recente passato non è mancato il dibattito. “Ritengo che l’autorità portuale possa procedere così com’è”, ha detto, osservando che il porto di Marina di Carrara “per vocazione è da integrare con quello della Spezia”.

Tornando alla Pontremolese, il già citato Orlando aveva invitato a concentrarsi sul raddoppio Parma-Vicofertile (“stiamo sulle cose che si possono fare”), esortando a “ricostruire un coordinamento tra enti locali per cercare di portare a casa l’intervento”. Su simile lunghezza d’onda Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma: “E’ necessario un coordinamento tra le tre province e come Provincia di Parma ci offriamo di chiamare al tavolo le altre perché è necessario parlare dei 120 milioni di euro, e vi garantisco che quando arriveremo a trattare l’argomento in modo concreto non saranno più 120: è quindi necessario partire oggi”, ha detto. “La Regione Toscana è disponibile a finanziare la parte di Pontremolese già progettata mentre Bucci non la cita neppure quando fa i tavoli per la logistica del nord ovest”, dirà poi nelle conclusioni il segretario regionale Pd Davide Natale.















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