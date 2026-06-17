Prevenzione malattie dermatologiche, il van della Croce rossa alla Morin per screening gratuiti e sensibilizzazione

La prevenzione arriva sul lungomare della Spezia con “Itinerari della salute”, la campagna della Croce Rossa Italiana dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie dermatologiche. Il van attrezzato della Cri, con a bordo i volontari, personale sanitario e gli strumenti per effettuare screening dermatologici gratuiti, farà tappa in città sabato 20 e domenica 21 giugno, in passeggiata Morin (zona attracco battelli), dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno saperne di più su come prevenire anomalie cutanee, orientando i cittadini verso eventuali approfondimenti diagnostici e promuovendo la salute dermatologica. La giornata di sabato sarà dedicata ad attività di informazione e sensibilizzazione sulla corretta esposizione ai raggi solari, sull’identificazione del proprio fototipo, sull’utilizzo delle protezioni solari e sui principali segnali dermatologici da monitorare. Mentre domenica 21, volontari Cri e professionisti sanitari offriranno ai cittadini uno screening dermatologico gratuito di primo livello senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa punta a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce, che in molti casi consentono di individuare tempestivamente eventuali anomalie e favorire percorsi di cura più efficaci. “Portare la prevenzione tra le persone è uno dei nostri obiettivi principali – sottolinea il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis –. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute, avvicinandoli a temi importanti come la prevenzione dermatologica e la corretta esposizione al sole. Ringraziamo i medici e tutti i volontari della Croce Rossa che renderanno possibile questa giornata”.

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