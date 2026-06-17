Professioni del mare, aspettando la scuola la Regione accelera su percorsi 4+2 e formazione per adulti

Genova. La Regione Liguria avvia l’iter per la scuola delle professioni del mare, progetto sviluppato insieme al Comune di Genova, e nel frattempo accelera sui percorsi di formazione dell’ambito della blue economy: dall’anno scolastico 2026/2027 partiranno due corsi tecnologico-professionali 4+2 nell’ambito della logistica e della manutenzione navale, con l’obiettivo di raccordarsi direttamente all’alta specializzazione Its dell’Accademia della marina mercantile, mentre nei prossimi giorni è in arrivo un bando da 5 milioni per attivare corsi di formazione professionale per adulti nei comparti della portualità, della logistica, della nautica, del diportismo e del settore crocieristico.

“Abbiamo un obiettivo in Liguria: colmare tutte le carenze di personale che ci sono nelle aziende in crescita – spiega il presidente Marco Bucci -. Nella blue economy ci sono professioni tipiche, che magari non ci sono altrove e qui invece sono richieste. Per far questo abbiamo espresso tempo fa l’esigenza di istituire una scuola del mare. Alla fine ci sarà sicuramente una struttura vera e propria, ma per adesso ci appoggiamo alle scuole già esistenti, come l’istituto nautico, creando percorsi specifici”.

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